Прирост ВВП замедлился до 3,5% по итогам января-октября

Прирост валового внутреннего продукта в Беларуси замедляется. Если в январе-сентябре темп роста ВВП составил 3,7%, то в январе-октябре – 3,5%, о чем свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

смотрите также МВФ советует Беларуси использовать рост экономики для решения проблем

За 10 месяцев, по данным Белстата, объем ВВП Беларуси увеличился на 3,5% и составил в текущих ценах 100,6 млрд рублей. Это на 0,2% меньше, чем было в январе-сентябре

Что касается производственной сферы, с начала года объем промышленного производства увеличился до 90,3 млрд рублей. Это в сопоставимых ценах на 6,4% больше, чем было в январе-октябре прошлого года.

Прирост зафиксирован во всех отраслях обрабатывающей промышленности, наибольший – в производстве транспортных средств и оборудования (на 15,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 14,7%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,5%).