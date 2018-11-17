Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту», пропустив 4 шайбы

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли всухую второй домашний матч чемпионата КХЛ подряд. Накануне вечером на льду «Чижовка-Арены» они встречались с «Автомобилистом». Итог встречи - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).

Минское «Динамо» пропустило четыре шайбы от «Автомобилиста» и не смогло забросить ни одной в ответ. Счет в матче на 9-й минуте открыл Егор Миловзоров. Он же отличился и во второй раз, реализовав численное преимущество спустя 8 минут. Еще одна шайба влетела в ворота минчан за пару минут до первого тайм-аута от Дениса Бодрова.

На старте второго периода Дэн Секстон забил четвертую шайбу, которая стала последней в этом матче. В течение двух периодов «зубрам» не удалось отыграться, но они хотя бы не допустили увеличения счета.

19 ноября минское «Динамо» сыграет на выезде с хабаровским «Амуром».