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17. 11. 2018

Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту», пропустив 4 шайбы

Источник фото: hcdinamo.by

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли всухую второй домашний матч чемпионата КХЛ подряд. Накануне вечером на льду «Чижовка-Арены» они встречались с «Автомобилистом». Итог встречи - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0).

Минское «Динамо» пропустило четыре шайбы от  «Автомобилиста» и не смогло забросить ни одной в ответ. Счет в матче на 9-й минуте открыл Егор Миловзоров. Он же отличился и во второй раз, реализовав численное преимущество спустя 8 минут. Еще одна шайба влетела в ворота минчан за пару минут до первого тайм-аута от Дениса Бодрова. 
 
На старте второго периода Дэн Секстон забил четвертую шайбу, которая стала последней в этом матче. В течение двух периодов «зубрам» не удалось отыграться, но они хотя бы не допустили увеличения счета.
 
19 ноября минское «Динамо» сыграет на выезде с хабаровским «Амуром».

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