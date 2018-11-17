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17. 11. 2018

Остановился купить «стеклоомывайку»: под Минском сбили насмерть мужчину

Источник фото: ГАИ Минска

На трассе М4 Минск – Могилев водитель грузовика сбил насмерть мужчину, который на обочине покупал стеклоомывающую жидкость. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Водитель легкового автомобиля остановился на обочине, где торговали стеклоомывающей жидкостью. Когда он наклонился, чтобы взять бутылку и получше ее рассмотреть, его сбил проезжавший мимо грузовик. От полученных повреждений мужчина умер на месте.
 
После наезда на человека водитель грузовика столкнулся с припаркованным автомобилем потерпевшего.

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