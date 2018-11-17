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17. 11. 2018

Румас: каждый третий экспортный рубль получен от малого и среднего бизнеса

На церемонии награждения победителей конкурса «Предприниматель года» Сергей Румас заявил, что за январь-сентябрь 2018 года каждый третий экспортный рубль был получен от субъектов малого и среднего предпринимательства. Это если не учитывать сырьевой экспорт, уточнил премьер-министр.

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Сергей Румас пообещал, что в стране будут и дальше оказывать содействие в развитии предпринимательского сектора. Он обратил внимание, что развитие бизнес-среды и создание комфортных условий ведения бизнеса, опережающее развитие сферы услуг заложены в Программе деятельности правительства до 2020 года. Более того, для поддержки бизнеса и увеличения его вклада в экономику страны была принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.
 
В этом документе, пояснил премьер-министр, заложены ключевые направления работы по обеспечению добросовестной конкуренции, защите частной собственности, повышению эффективности госрегулирования и др., пишет БелТА. «В рамках реализации стратегии будут переформатированы виды финансовой поддержки предпринимательства», - добавил он.
 
В 2019 году в Беларуси должен полноценно заработать механизм оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства. «Это позволит исключить появление избыточных обременений и новых барьеров для развития бизнеса», - заключил глава правительства.

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