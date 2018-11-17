Россельхознадзор дал "зеленый свет" еще двум белорусским предприятиям

Россельхознадзор отменил с 16 ноября введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских производителей - ОАО «Молоко» и ООО «Славинпродукт». Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Телеграф.

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Ограничения отменили, но к поступающей с данных предприятий продукции пока будут применять режим усиленного лабораторного контроля. В продукции витебского предприятия «Молоко» будут искать остатки лекарственных средств – антигельминтиков, а в говядине «Славинпродукта» - бактерии группы кишечной палочки.

В Россельхознадзоре уточнили, что при поставках в Россию продукция этих предприятий должна быть произведена не ранее 16 ноября. Кроме того, товар должен сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.