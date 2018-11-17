Бывший чиновник из Жабинки получил 5 лет за превышение власти

В пятницу, 16 ноября, в Жабинковском районе суд объявил приговор бывшему заместителю председателя райисполкома. За махинации на «Дожинках» и вымогательство денег и материальных ценностей его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Бывшего чиновника признали виновным в превышение власти и служебных полномочий. В 2014-2016 году он неоднократно требовал у одного из местных фермеров свекловичный сахар. Тот был вынужден бесплатно передать ему 104 мешка продукции.

В 2016 году зампред Жабинского райисполкома, который отвечал за питание делегации на областных «Дожинках», договорился с предприятием-поставщиком продукции, чтобы директор завысил сумму, а разницу отдал ему продукцией.

В этом же году он вымогал деньги у руководителей сельхозпредприятий. По итогам республиканского смотра-конкурса управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома получило премию на сумму 5500 рублей. Обвиняемый распределил эти деньги исключительно среди 10 руководителей сельскохозяйственных предприятий и потребовал, чтобы те передали ему половину суммы. Двое из них согласились поделиться с чиновником премией.

В итоге бывшего зампреда приговорили к 5 годам колонии усиленного режима и конфискации имущества. Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.