Активисты требуют снести памятник городовому возле здания МВД

В Минске активисты предлагают снести установленный напротив здания министерства внутренних дел памятник городовому, чтобы не «будоражить общественное сознание». Под размещенным в интернете обращением более 900 человек.

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На сайте Petitions.by была создана петиция с предложением ликвидировать «металлического истукана». Они полагают, что скульптура провоцирует местных жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия. Так, памятник городовому уже несколько раз становился предметом агрессии людей.

оштрафовали на 115 рублей. Его действия были расценены как злостное хулиганство. Недавно несовершеннолетний юноша ударил по «лицу» статую и за это его заставили извиняться на камеру. Но меры наказания еще не исчерпаны: на парня составили административный протокол за мелкое хулиганство. А в апреле 2017 года анархиста Вячеслава Косинерова, который набросил петлю на памятник городовому и дважды его ударил,. Его действия были расценены как злостное хулиганство.

Авторы планируют передать петицию в Мингорисполком и МВД. По состоянию на 13:40 17 ноября, обращение подписали 988 человек. Свою подпись при желании можно оставить здесь

Между тем в интернете продолжается флешмоб «Прости меня, памятник». После того как видео извиняющегося перед памятником городовому парня распространилось по соцсетям, белорусы решили показать, как комично это выглядит со стороны.