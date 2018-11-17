Активисты требуют снести памятник городовому возле здания МВД

В Минске активисты предлагают снести установленный напротив здания министерства внутренних дел памятник городовому, чтобы не «будоражить общественное сознание». Под размещенным в интернете обращением более 900 человек.
На сайте Petitions.by была создана петиция с предложением ликвидировать «металлического истукана». Они полагают, что скульптура провоцирует местных жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия. Так, памятник городовому уже несколько раз становился предметом агрессии людей.
Недавно несовершеннолетний юноша ударил по «лицу» статую и за это его заставили извиняться на камеру. Но меры наказания еще не исчерпаны: на парня составили административный протокол за мелкое хулиганство. А в апреле 2017 года анархиста Вячеслава Косинерова, который набросил петлю на памятник городовому и дважды его ударил, оштрафовали на 115 рублей
. Его действия были расценены как злостное хулиганство.
Авторы планируют передать петицию в Мингорисполком и МВД. По состоянию на 13:40 17 ноября, обращение подписали 988 человек. Свою подпись при желании можно оставить здесь
.
Между тем в интернете продолжается флешмоб «Прости меня, памятник». После того как видео извиняющегося перед памятником городовому парня распространилось по соцсетям, белорусы решили показать, как комично это выглядит со стороны.