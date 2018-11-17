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17. 11. 2018

МИД Беларуси о претензиях Пашиняна: возомнил себя международным прокурором

Источник фото: МИД Беларуси

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировал заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Александра Лукашенко. «Видимо, возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать», - заявил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что в большой политике нужно руководствоваться четкими нормами дипломатического протокола, пишет TUT.by. «Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет»,  - подчеркнул Анатолий Глаз.
 
Накануне Никол Пашинян выступил перед журналистами с заявлением, будет требовать от объяснений Александра Лукашенко, который обсудил заседание ОДКБ, проходившее за закрытыми дверями, с послом Азербайджаном. Он считает, что белорусский президент не должен об этом рассказывать, так как Азербайджан не входит в эту организацию.

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