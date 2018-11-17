МИД Беларуси о претензиях Пашиняна: возомнил себя международным прокурором

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировал заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Александра Лукашенко. «Видимо, возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать», - заявил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что в большой политике нужно руководствоваться четкими нормами дипломатического протокола, пишет TUT.by . «Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет», - подчеркнул Анатолий Глаз.

Накануне Никол Пашинян выступил перед журналистами с заявлением, будет требовать от объяснений Александра Лукашенко, который обсудил заседание ОДКБ, проходившее за закрытыми дверями, с послом Азербайджаном. Он считает, что белорусский президент не должен об этом рассказывать, так как Азербайджан не входит в эту организацию.