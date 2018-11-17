Лента RSS
Подписаться на ленту
17 ноября 2018, суббота, 15:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
17. 11. 2018

Сегодня ночью состоится самый яркий звездопад осени

В ночь с 17 на 18 ноября ожидается самый яркий звездопад осени, очевидцами которого могут стать и белорусы. Завораживающее зрелище подарит метеорный поток Леониды, который в эти выходные достигнет своего максимума.

Наиболее интенсивная часть звездопада состоится ближе к половине второго ночи. Чтобы насладиться зрелищем в полной мере, астрономы советуют подальше удалиться от городских огней. Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом при условии, что погода безоблачная. «Луна будет находиться в фазе первой четверти и наблюдениям не помешает», - сообщили в Московском планетарии.
 
 
Леониды — хвост кометы Темпеля - Туттля, который приближается к земной орбите каждые 33 года. Именно с ними связаны самые грандиозные звездопады. Например, в 1966 году на небе появлялись тысячи метеоров в минуту. Увы, следующий метеоритный дождь такой интенсивности состоится не раньше 2099 года.
 

Это Интересно
Жизнь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.