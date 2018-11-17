С 18 ноября в Беларуси снова подорожает топливо

Грядет очередное подорожание автомобильного топлива в Беларуси. На сайте «Белнефтехима» уже выставили новые цены, которые начнут действовать с 18 ноября, сообщает Телеграф.
- Январь: стоимость топлива не менялась
- Февраль: 8 февраля - бензин и дизтопливо подорожали на 2 коп.
- Март: 10 марта бензин подорожал на 1 коп., а дизельное топливо - на 2 коп., 15, 24 и 30 марта бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп.
- Апрель: 4 апреля бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп., 14 апреля - дизтопливо подешевело на 1 коп., бензин подорожал на 1 коп., а 27 апреля дизтопливо подешевело на 1 коп., а стоимость бензина осталась прежней.
- Май: 12 и 15 мая бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп.
- Июнь: цены без изменений
- Июль: цены без изменений
- Август: 12, 18 и 26 августа бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп.
- Сентябрь: 2, 9, 16, 23 и 30 сентября бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп.
- Октябрь: 7, 14, 28 октября бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп., а 21 октября бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп., но цена АИ-92-К5-Евро не поменялась.
- Ноябрь: 10 ноября бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп.
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