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17. 11. 2018

Исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» умер на 55-м году жизни

Евгений Осин

17 ноября стало известно о смерти российского исполнителя, композитора Евгения Остина, который запомнился такими хитами, как «А когда на море качка», «Таня плюс Володя», «Плачет девушка в автомате». Российские СМИ сообщают, что его нашли мертвым в собственной квартире в Москве.

Евгению Остину было 54 года. В последнее время, по словам коллег по сцене, у него были серьезные проблемы со здоровьем, спровоцированными алкогольной зависимостью. Однако о причине смерти музыканта пока неизвестно, но есть предположение, что это была остановка сердца.
 
Сестра обнаружила Евгения в его квартире в бессознательном состоянии и попросила соседей вызвать скорую помощь, но было уже слишком поздно. Прибывшие медики констатировали смерть исполнителя.
 
О времени прощания и месте похорон известного певца сообщат позже.
 

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