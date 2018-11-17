Исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» умер на 55-м году жизни

17 ноября стало известно о смерти российского исполнителя, композитора Евгения Остина, который запомнился такими хитами, как «А когда на море качка», «Таня плюс Володя», «Плачет девушка в автомате». Российские СМИ сообщают, что его нашли мертвым в собственной квартире в Москве.

Евгению Остину было 54 года. В последнее время, по словам коллег по сцене, у него были серьезные проблемы со здоровьем, спровоцированными алкогольной зависимостью. Однако о причине смерти музыканта пока неизвестно, но есть предположение, что это была остановка сердца.

Сестра обнаружила Евгения в его квартире в бессознательном состоянии и попросила соседей вызвать скорую помощь, но было уже слишком поздно. Прибывшие медики констатировали смерть исполнителя.

О времени прощания и месте похорон известного певца сообщат позже.