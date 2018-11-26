Порошенко ввел военное положение в Украине

После инцидента в Керченском проливе Петр Порошенко официально объявил в Украине военное положение, подписав сегодня соответствующий указ. Как следует из документа, такой режим продлится с 26 ноября 2018 года до 25 января 2019-го.

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Указ о введении военного положения в Украине был размещен на сайте президента. Он внесен на утверждение Верховной рады Украины. Парламентарии должны проголосовать уже сегодня.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине», - говорится в документе.

Генеральному штабу Украины поручено организовать противовоздушную оборону для прикрытия важных государственных объектов от ударов с воздуха, а также провести частичную мобилизацию. МВД должно принять меры по обеспечения общественного порядка и охраны ряда объектов, а СБУ - усилить контрразведывательный режим и обеспечить кибербезопасность. Украинским пограничникам поручили усилить охрану границы с Россией и Крымом.

Один из пунктов документа остается засекреченным. С указом можно ознакомиться здесь