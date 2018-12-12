Российская спортсменка погибла от удара током в ванной

В Иркутской области от удара током в ванной скончалась чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщила Комсомольская правда.

Отмечается, что принимая ванну, девушка уронила в воду находившийся на зарядке телефон и погибла от удара током.

Как пишет газета, Рыбникова проживала в благополучной семье. Весной этого года она одержала победу на первенстве России по панкратиону. По итогам турнира ее включили в состав сборной страны.

Девушка активно готовилась к соревнованиям и проводила много времени на тренировках.

Родственники погибшей рассказали, что предварительная версия гибели – удар током. На данный момент официального подтверждения причин смерти нет.

Панкратион − возрожденное древнегреческое олимпийское единоборство. Во время поединка можно использовать удары руками и ногами, а также борцовские приемы.

Источник: korrespondent.net