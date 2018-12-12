Вильнюс уже подготовился к праздникам!

Даже тем, кто проводит весь год в Вильнюсе, украшенный город обещает новые открытия. Зимой в Вильнюсе вас ждет не только одна из красивейших рождественских елок в Европе, но и незабываемые развлечения на природе. Ищите формы современных праздников на св. Станции в Независимом городке Рождества, расположенном на железнодорожной станции. Встретьте Новый Год со впечатляющими фейерверками.