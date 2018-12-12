Вильнюс уже подготовился к праздникам!

Даже тем, кто проводит весь год в Вильнюсе, украшенный город обещает новые открытия. Зимой в Вильнюсе вас ждет не только одна из красивейших рождественских елок в Европе, но и незабываемые развлечения на природе. Ищите формы современных праздников на св. Станции в Независимом городке Рождества, расположенном на железнодорожной станции. Встретьте Новый Год со впечатляющими фейерверками.
Ожидайте Рождества весело
В декабре Вильнюс превращается в настоящий рождественский город. Вы сможете осмотреть Старый Город через окно рождественского вагончика, остановитесь около изумительной рождественской елки, увидите неожиданную 3D сказку.
Ломайте рождественские традиции
Когда весь город охватывает до совершенства украшенная рождественская сказка, нетрадиционное Рождество ждет вас на «св. Станции: Независимом городке Рождества».
Проводите время на свежем воздухе
Не важно, есть ли снег, пробирает ли холодок. Город встречает развлечениями: марафоном, катками, поездкой на собачей упряжке – это еще не все.
Места для наблюдения впечатляющих вильнюсских фейерверков
В небе Вильнюса расцветают красивейшие новогодние фейерверки. В полночь, после звона колоколов, на Кафедральной площади вас ждет впечатляющее мероприятие. Для желающих увидеть их под другим углом, мы собрали места, откуда открываются самые красивые виды.
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