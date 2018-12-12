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15. 12. 2018

Вильнюс уже подготовился к праздникам!

Даже тем, кто проводит весь год в Вильнюсе, украшенный город обещает новые открытия. Зимой в Вильнюсе вас ждет не только одна из красивейших рождественских елок в Европе, но и незабываемые развлечения на природе. Ищите формы современных праздников на св. Станции в Независимом городке Рождества, расположенном на железнодорожной станции. Встретьте Новый Год со впечатляющими фейерверками.

Ожидайте Рождества весело

В декабре Вильнюс превращается в настоящий рождественский город. Вы сможете осмотреть Старый Город через окно рождественского вагончика, остановитесь около изумительной рождественской елки, увидите неожиданную 3D сказку.

 

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Ломайте рождественские традиции

Когда весь город охватывает до совершенства украшенная рождественская сказка, нетрадиционное Рождество ждет вас на «св. Станции: Независимом городке Рождества».

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Проводите время на свежем воздухе

Не важно, есть ли снег, пробирает ли холодок. Город встречает развлечениями: марафоном, катками, поездкой на собачей упряжке – это еще не все.

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Места для наблюдения впечатляющих вильнюсских фейерверков

В небе Вильнюса расцветают красивейшие новогодние фейерверки. В полночь, после звона колоколов, на Кафедральной площади вас ждет впечатляющее мероприятие. Для желающих увидеть их под другим углом, мы собрали места, откуда открываются самые красивые виды.

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О Вильнюсе говорят:
 
 

Вильнюс – ещё непознанная, но особенная европейская столица.
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Рестораны Литвы в тройке лучших ресторанов стран Балтии.          
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Лучшие места, в которых можно выпить чашечку кофе.   
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Архитектура «Музея Mo» - произведение искусства.
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Мероприятия, которых нельзя пропустить:
 
 

Фестиваль французского кино «Зимние экраны»

25 января – 4 февраля
 
 
 
 

Выставка бизнес-туризма «Convene»    

3 – 4 февраля
 
 
 
 

Традиционная ярмарка Казюкаса

1 – 3 марта
 
 

 

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