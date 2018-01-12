Дело Манафорта: названа дата оглашения приговора политтехнологу Трампа

Приговор бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту будет вынесен 5 марта. Об этом в пятницу, 30 ноября, заявил федеральный судья, передает Reuters.

Решение было принято после того, как специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил Манафорта в нарушении соглашения о признании вины.

Судья Эми Берман Джексон из окружного суда США в округе Колумбия сообщила, что 7 декабря Мюллер подаст в суд отчет о том, как Манафорт нарушил свое соглашение с федеральными прокурорами о признании вины.

В договоренности с Мюллером ранее было указано, что Манафорт обязан говорить только правду, чтобы смягчить наказание, предусмотренное действующим законодательством США.

Ложь Манафорта зафиксировали на трех страницах документа, который подписали стороны обвинения и защиты. В январе суд решит, нарушил ли Манафорт свою сделку.

Напомним, жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос помилования политтехнолога.



Чтобы избежать второго судебного процесса, Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

Дело Манафорта рассматривают в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Трампа и его помощников подозревают в связях с российскими властями. Американский президент, его помощники и Россия отрицают обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net