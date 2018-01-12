Лента RSS
Подписаться на ленту
01 декабря 2018, суббота, 03:03
-8°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
01. 12. 2018

База "тунеядцев" заработала в Беларуси


С 1 декабря в Беларуси начинает работать база данных не занятого в экономике населения. Каждый гражданин сможет по своим личным данным проверить, считается ли он "тунеядцем" и грозит ли ему в этой связи оплата услуг ЖКХ по 100%-му тарифу, сообщает РИА Новости.
 
Чтобы получить необходимые сведения о себе, гражданину Беларуси достаточно ввести свою фамилию в личном кабинете на едином портале электронных услуг.
 
Для того, чтобы избежать утечки конфиденциальной информации, было разработано специальное программное обеспечение.
 
Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет об отмене "тунеядского" сбора с безработных. Вместо этого лица, признанные "тунеядцами", с 1 января 2019 года будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.
 
С учетом действующих тарифов ожидается, что стоимость горячей воды и отопления возрастет для "тунеядцев" в несколько раз.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.