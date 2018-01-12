Лента RSS
Подписаться на ленту
01 декабря 2018, суббота, 04:33
-8°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
01. 12. 2018

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным


Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились "очень хорошие отношения" с российским лидером Владимиром Путиным, и выразил надежду на встречу. Об этом американский лидер заявил в интервью радиостанции Голос Америки.

"В свете того, что произошло с Украиной, с кораблями и моряками, время для встречи больше не было подходящим. Но я с ним (Путиным – ред.) встречусь. Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и думаю, что у нас и в дальнейшем будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Я считаю это важным. Я встречусь с ним в надлежащее время", – заявил Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Путина была запланирована на период саммита G20, проходящего с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. Однако, накануне Трамп отменил встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. Перед началом фотографирования лидеров G20 на саммите в Буэнос-Айресе Трамп не поприветствовал Путина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.