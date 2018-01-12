В Грузии ограничили употребление марихуаны



Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект, ограничивающий употребление марихуаны в стране, сообщает местное издание Грузия Online.



Употреблять марихуану можно будет только в пределах личного пространства, которое при этом не является местом предпринимательской деятельности.



За употребление конопли в общественном месте нарушителям грозит штраф от 800 до 2000 лари (300-750 долларов). Также запрет на употребление действует для лиц, не достигших 21-летнего возраста. Правонарушение карается штрафом в размере от 500 до 1500 лари (190-560 долларов).



За склонение лиц младше 21 года к употреблению наркотических средств законом предусмотрено уголовное наказание от шести до 10 лет тюрьмы.



Законопроект был разработан министерством внутренних дел Грузии в сентябре по инициативе правительства страны.



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Напомним, 30 июля Конституционный суд Грузии суд признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными, таким образом практически легализовал употребление наркотика. После этого возник вопрос введения жестких санкций за употребление марихуаны.

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Источник: korrespondent.net