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01. 12. 2018

G20: Меркель сфотографировали в рейсовом самолете


Канцлер Германии Ангела Меркель полетела на саммит G20 в Буэнос-Айрес обычным рейсом. Пассажиры рейсового самолета засняли летевшую с ними Меркель и опубликовали фотографии в социальных сетях.
 

Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR

— Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.

Las evidencias 😅 pic.twitter.com/lY2Vd3e5fy

— Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.

Из-за технической неисправности правительственному самолету пришлось совершить вынужденную посадку вскоре после вылета из Берлина.

В Кельне Меркель собиралась пересесть на резервный самолет, но это сделать не удалось из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов. Канцлер Германии и ее делегация вылетели в Мадрид, где пересели на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса.

В Германии заявили, что неисправность правительственного самолета носит беспрецедентный характер и заподозрили криминал.

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Источник: korrespondent.net

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