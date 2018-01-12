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01. 12. 2018

В Бразилии самолет упал на дома: есть жертвы

В бразильском Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на жилые дома - погибли два человека, 12 пострадали. Об этом сообщает пожарная служба города.

Согласно сообщению, небольшой самолет Cessna 210N разбился в пятницу вечером около 16.00 по местному времени (20.00 по Киеву), упав на несколько домов в северной части города.

Самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти, предназначенного для частных полетов.

В Италии разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Ранее на востоке Бразилии во время посадки потерпел крушение двухмоторный самолет - погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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