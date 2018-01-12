В Южном Судане боевики изнасиловали более ста женщин

В городе Бентиу на севере Южного Судану неизвестные боевики за последние 10 дней изнасиловали 125 женщин. Об этом заявили сотрудники международного гуманитарного агентства Врачи без границ, передает Reuters.

Несмотря на формальное прекращение вражды между народностью динка и народностью нуэр, в одной из беднейших стран мира продолжаются этнические чистки, по всей стране орудуют банды грабителей и мародеров.

Одна из таких банд и захватила город Бентиу. Боевики повально ограбили жителей, многих мужчине жестоко избили, но тяжелее всех пришлось женщинам. По данным медиков, были изнасилованы как 10-летние девочки, так и женщины преклонного возраста. Всего за помощью к докторам обратились 125 потерпевших.

Власти отрицают, что в городе произошли зверства в таких масштабах, подчеркивают Врачи без границ.

Напомним, в августе в Южном Судани подписали мирный договор, положивший конец кровавой пятилетней гражданской войне между правительством и повстанческими группировками, забравшей жизни около 400 000 тысяч людей, а четыре миллиона сделавшей беженцами.

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Источник: korrespondent.net