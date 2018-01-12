В США разбился частный самолет: трое погибших

На юге американского штата Индиана, к северу от города Луисвилл, разбился частный самолет. Как сообщает телеканал ABC, находившиеся на борту три человека погибли.
Самолет выполнял перелет из города Селлерсберг, штат Индиана, в международный аэропорт Чикаго, штат Иллинойс. Борт пропал с экранов радаров диспетчеров во время перелета. Частный самолет упал на территории округа Кларк, к северу от города Луисвилл (штат Кентукки).
В настоящее время эксперты федерального управления гражданской авиации США выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.
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Источник: korrespondent.net
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