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01. 12. 2018

Трамп и Си Цзиньпин обсудят торговую войну

Американский президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин готовятся провести встречу относительно прекращения торговой войны между странами. Как сообщает Reuters, Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в субботу, 1 декабря, которая, как ожидается, определит, смогут ли они завершить торговую войну между Китаем и США.

Отмечается, что первый день саммита подавал надежду на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пекином, несмотря на предыдущую угрозу Трампа снова повысить тарифы на китайские товары.

Кроме того, накануне встречи лидеры Китая и США заявили, что у них остаются разногласия в решении торгового спора и результаты переговоров еще не определены.

Угроза миру. Последствия торговой войны США с КНР

Ранее Трамп допустил заключение торговой сделки с Китаем на саммите G20.

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Источник: korrespondent.net

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