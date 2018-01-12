Французские власти зафиксировали первые случаи столкновений между полицией и демонстрантами из движения Желтые жилеты на Елисейских полях в Париже.

В районе 9.00 (10.00 по киевскому времени) группа демонстрантов попыталась прорваться через оборудованный полицией контрольно-пропускной пункт. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

Cмотрите фотогалерею: В Париже полиция применила газ на акции протеста

Также полиция уже задержала 16 протестующих. Сейчас протесты продолжаются. Эпицентром стала площадь возле Триумфальной арки. Здесь собрались более 500 представителей движения желтых жилетов.

Напомним, желтые жилеты в субботу, 1 декабря, проводят общенациональную акцию протеста против властей. Планируется, что главная демонстрация пройдет как раз на Елисейских полях.

Как сообщалось, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около десяти миллионов евро из-за акций протестов желтых жилетов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net