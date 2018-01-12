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01. 12. 2018

На Аляске произошло еще одно землетрясение

На американском полуострове Аляска утром в субботу, 1 декабря, был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,6 в 60 км к северо-западу от Анкориджа. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По оперативным данным, эпицентр зафиксированного в 9.57 по киевскому времени землетрясения имел координаты 61.46 градуса северной широты и -150.17 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Накануне на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от города Анкоридж.

В связи с землетрясением президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайной ситуации на Аляске.

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Источник: korrespondent.net

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