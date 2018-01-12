В Польше подсчитали работающих украинцев

В Польше находятся почти два миллиона украинцев, которые работают на польскую экономику. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на заседании украинско-польского форума партнерства в Киеве в субботу, 1 декабря.

"Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства", - сказал он.

Кроме того, по словам Чапутовича, в польских вузах учатся почти 40 тысяч студентов из Украины.

Польский министр добавил, что в 2017 году польские консулы выдали украинским гражданам 1,2 миллионов виз.

В Польше более 90% фирм хотят на работу иностранцев

Ранее сообщалось, что времена, когда украинцы в Польше зарабатывали меньше, чем местные жители, закончились - сейчас многие работодатели готовы им платить даже больше.

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Источник: korrespondent.net