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01. 12. 2018

Протесты в Париже: задержаны более 100 человек

Сотрудники французской полиции в субботу, 1 декабря, задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа. Об этом сообщил премьер Франции Эдуар Филипп.

По его данным, в Париже в акциях протеста, организованных движением Желтые жилеты, участвуют 5500 человек, а во всей Франции - 36 тысяч. Если эти цифры подтвердятся, то это намного меньше, чем во время аналогичных акций в прошлые выходные.

#BREAKING: '1,500 agitators' among Paris protesters: interior minister pic.twitter.com/7hbu4vJqbF

— AFP news agency (@AFP) 1 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось о 60 задержанных в Париже.

Напомним, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около 10 миллионов евро из-за акций протестов "желтых жилетов".

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Источник: korrespondent.net

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