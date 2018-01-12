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01. 12. 2018

G20: Меркель и Путин обсудили конфликт на Азове

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G20 обсудила с президентом России Владимиром Путиным обострение ситуации в Азовском море. Об этом в субботу, 1 декабря, в соцсети Twitter сообщил спикер немецкого правительства Стефан Зайберт.

"В начале второго дня встречи G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель побеседовала с президентом России Путиным. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и ситуации между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - говорится в сообщении.

Как пишет Associated Press, немецкий лидер выразила свою озабоченность по поводу нарастания напряженности в Керченском проливе и настаивала на "свободе судоходства в Азовском море".

Zu Beginn des zweiten #G20-Gipfeltages in Buenos Aires sprach Kanzlerin #Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin. Im Mittelpunkt standen dabei die Lage in Syrien sowie die Situation zwischen Russland und der Ukraine in der Straße von Kertsch und dem Asowschen Meer. pic.twitter.com/zuPyIJaCuL

— Steffen Seibert (@RegSprecher) 1 декабря 2018 г.

Напомним, в четверг из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Буэнос-Айрес на саммит G20.

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Источник: korrespondent.net

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