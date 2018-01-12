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01. 12. 2018

Протесты в Париже: задержаны более 200 человек

Более 200 человек задержаны в Париже в ходе акции протеста против повышения цен на бензин. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичную префектуру полиции.

Согласно последним данным, число задержаний в Париже в субботу возросло до 205.

Ранее сообщалось о более 100 задержанных.

Напомним, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около 10 миллионов евро из-за акций протестов "желтых жилетов".

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Источник: korrespondent.net

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