Протесты в Париже: количество задержанных достигло 270

В результате столкновений между участниками протестов и полицией в центре Парижа задержаны 270 человек. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает CNEWS.

Отмечается, что 110 человек получили травмы, включая 17 полицейских.

Ранее сообщалось о 200 задержанных в Париже.

Напомним, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около 10 миллионов евро из-за акций протестов "желтых жилетов".

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Источник: korrespondent.net