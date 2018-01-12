Протесты в Париже: количество задержанных достигло 270

В результате столкновений между участниками протестов и полицией в центре Парижа задержаны 270 человек. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает CNEWS.
Отмечается, что 110 человек получили травмы, включая 17 полицейских.
Ранее сообщалось о 200 задержанных в Париже.
Напомним, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около 10 миллионов евро из-за акций протестов "желтых жилетов".
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Источник: korrespondent.net
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