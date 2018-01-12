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01. 12. 2018

Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию

Лидеры стран, входящих в "Большую двадцатку", приняли декларацию по итогам проходившего в Аргентине саммита. Она опубликована на официальном сайте G20.

Декларация состоит из 31 пункта и приложения, в котором перечисляются принятые на уровне министров и рабочей группы документы.

Одним из главных пунктов стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию.

Отмечается, что сейчас ВТО не достигает своих целей и есть возможности для улучшения ее работы.

Напомним, на полях саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным обострение ситуации в Азовском море.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 из-за инцидента в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net

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