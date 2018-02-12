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02. 12. 2018

США подтвердили выход из соглашения по климату

 
В декларации по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, опубликованной в субботу, 1 декабря, говорится, что США не отказываются от решения выйти из Парижского соглашения по климату. При этом группа из 19 стран Большой двадцатки остаются привержены его выполнению, сообщает Интерфакс.

"Мы продолжим бороться с климатическими изменениями, продвигая при этом устойчивое развитие и экономический рост", − подчеркивается в итоговом документе.

В нем также говорится, что США со своей стороны "повторяют (приверженность − ред.) решению выйти из Парижского соглашения".
 
Кроме того, в декларации указывается необходимость совместных действий для решения миграционных проблем.
 
По данным западных СМИ, вопросы защиты экологии и тема миграции вызывали разногласия в рядах представителей стран Большой двадцатки, из-за чего текст документа согласовывали на протяжении долгого времени.

Напомним, летом прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По его мнению, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.

Парижское соглашение по климату − первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года.  Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

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Источник: korrespondent.net

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