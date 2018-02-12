Лента RSS
Подписаться на ленту
02 декабря 2018, воскресенье, 02:21
-6°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
02. 12. 2018

В Турции объяснили покупку С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему Анкара приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф.

"Сделка по С-400 уже решена. Мы уже заключили эту сделку и без каких-либо вопросов купим С-400 у России", − подчеркнул дипломат.
 
Он напомнил, что Турция последние десять лет безуспешно пыталась купить у США комплексы Patriot.
 
"Мы отправили последнее письмо им (США – ред) более полутора лет назад, но не получили ответ", – указал Чавушоглу.
 
При этом, по его словам, Россия сделала лучшее предложение на фоне необходимости Турции приобрести системы ПВО.
 
Глава МИД также добавил, что в будущем стране понадобится больше систем ПВО и Анкара посмотрит, кто "сделает лучшее предложение".
 
Ранее сообщалось, что США намерены предложить Турции альтернативу ЗРК С-400. В случае отказа Вашингтон пригрозил заблокировать поставки истребителей F-35 турецкой стороне.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2017 года появилась информация о том, что Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400, итоговая стоимость которой должна составить 2,5 миллиарда долларов.

Кредитное соглашение по поставкам средств ПВО Турции было подписано в декабре 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.