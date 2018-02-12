Смерть Буша-старшего: Органы власти США на день остановят работу

Президент США Дональд Трамп постановил закрыть 5 декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства в связи со смертью бывшего президента страны Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Все исполнительные отделы и агентства федерального правительства должны быть закрыты 5 декабря 2018 года в знак почтения Джорджу Герберту Уокеру Бушу, 41-му президенту США", − говорится в заявлении Сандерс.
При этом отмечается, что некоторые сотрудники, а также офисы и оборудование должны продолжать работу для обеспечения безопасности, защиты и других требований.
Напомним, Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни в ночь на субботу, 1 декабря, в Хьюстоне.
Он занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.
Ранее в апреле умерла супруга Буша-старшего Барбара.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby