Путин рассказал о встрече с Трампом "на ногах"

Президент России Владимир Путин заявил, что во время саммита Большой двадцатки пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом "на ногах". Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.
"В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня − своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", − отметил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Он выразил сожаление, что не смог полноценно пообщаться с Трампом, так как подобная встреча "давно назрела".
"Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", − указал российский лидер.
Комментируя причины отказа Трампа от полноценных переговоров, Путин отметил, что американский президент "опытный и взрослый человек" и вряд ли чего-то опасается.
"Но, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить", − подчеркнул президент РФ.
Он выразил надежду, что встреча с Трампом состоится, "когда американская сторона будет на это готова".
Напомним, перед началом саммита G20 Трамп отменил встречу с Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.
Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения.
В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".
Киев и Москва обменялись нотами протеста.
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Источник: korrespondent.net
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