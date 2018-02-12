В США самолет упал на центр для детей с аутизмом, погибли два человека

В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом. Об этом сообщил телеканал NBC6.
Отмечается, что, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 декабря, по киевскому времени. Оба погибших находились на борту самолета.
Пожарная служба города информировала, что после падения самолета в здании произошел пожар, который удалось быстро локализовать. Восемь взрослых и пять детей эвакуировали, они не пострадали.
Developments on plane crash in Fort Lauderdale— Andrew Dymburt (@DymburtNews) 1 декабря 2018 г.
- 2 dead (passenger & pilot)
- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport
- Building was a therapy center for children with autism
- 1 teacher was hurt getting children out but is ok
- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40
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Источник: korrespondent.net
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