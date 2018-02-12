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02. 12. 2018

В США самолет упал на центр для детей с аутизмом, погибли два человека

В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом. Об этом сообщил телеканал NBC6.

Отмечается, что, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 декабря, по киевскому времени. Оба погибших находились на борту самолета. 

Пожарная служба города информировала, что после падения самолета в здании произошел пожар, который удалось быстро локализовать. Восемь взрослых и пять детей эвакуировали, они не пострадали.

Инцидент будет расследовать Федеральное управление авиацией и государственная служба безопасности перевозок.

Developments on plane crash in Fort Lauderdale

- 2 dead (passenger & pilot)
- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport
- Building was a therapy center for children with autism
- 1 teacher was hurt getting children out but is ok
- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40

— Andrew Dymburt (@DymburtNews) 1 декабря 2018 г.
 
В Бразилии самолет упал на дома: есть жертвы
 
Ранее сообщалось, что на юге американского штата Индиана разбился частный самолет, погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net

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