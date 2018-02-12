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02. 12. 2018

Папа Римский считает, что гомосексуализм превратился в моду

Папа Римский Франциск заявил, что в обществе возникла "мода на гомосексуализм".

Соответствующая цитата появилась в книге-интервью, вышедшей в субботу, 1 декабря, в Риме.

"В наших обществах гомосексуализм превратился в моду, что определенным образом влияет на жизнь церкви", − отметил он.

По словам Франциска, гомосексуализм несовместим с церковным саном.

"Лучше, если они сложат с себя сан, нежели будут вести двойную жизнь", − заявил он о священниках-гомосексуалах.

"В духовной священнической жизни нет места таким склонностям", − подчеркнул он.

Католическая церковь традиционно оценивает гомосексуализм в качестве греха. В то же время с восшествием на Святой престол Франциска многие связывали надежды на либерализацию церкви по отношению к гомосексуалам.

"Кто я такой, чтобы судить гомосексуалов?" − заявил Франциск в 2013 году.

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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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