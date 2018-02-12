Папа Римский считает, что гомосексуализм превратился в моду

Папа Римский Франциск заявил, что в обществе возникла "мода на гомосексуализм".
Соответствующая цитата появилась в книге-интервью, вышедшей в субботу, 1 декабря, в Риме.
По словам Франциска, гомосексуализм несовместим с церковным саном.
"Лучше, если они сложат с себя сан, нежели будут вести двойную жизнь", − заявил он о священниках-гомосексуалах.
"В духовной священнической жизни нет места таким склонностям", − подчеркнул он.
Католическая церковь традиционно оценивает гомосексуализм в качестве греха. В то же время с восшествием на Святой престол Франциска многие связывали надежды на либерализацию церкви по отношению к гомосексуалам.
"Кто я такой, чтобы судить гомосексуалов?" − заявил Франциск в 2013 году.
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Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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