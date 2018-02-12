Помпео назвал условия встречи Трампа с Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, что Дональд Трамп проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным только после того, как Москва освободит украинских моряков и вернет задержанные военные корабли. Текст беседы главы Госдепа был опубликован в субботу, 1 декабря, на сайте ведомства.



Помпео подтвердил, что встреча Путина и Трампа на саммите G20 была отменена из-за конфликта в Керченском проливе.

"Он (Трамп − ред.)отменил ее потому, что поведение россиян было возмутительным и противоречащим международному праву. Задержание украинцев, которых они захватили в проливе, − это необходимо изменить. Президент хотел направить четкое, недвусмысленное сообщение о том, что мы считаем неприемлемым такое поведение, и отменил встречу", − указал Госсекретарь США.

Глава Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят возвращения украинских моряков и судов домой и это является ключевым условием встречи Трампа с Путиным.

"Мы сожалеем об этом (отмене переговоров − ред.), но виной этому поведение россиян в Керченском проливе", − подчеркнул Помпео.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что нельзя выдвигать какие-либо условия для встречи лидеров РФ и США.



"Это не условие. Здесь нельзя обуславливать встречу. Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам", − сказал Песков.

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Источник: korrespondent.net