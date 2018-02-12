В Мексике произошел взрыв у здания генконсульства США

У здания генерального консульства США в городе ​Гвадалахара в мексиканском штате Халиско произошел взрыв. Об этом сообщилат прокуратура штата в Twitter.



Отмечается, что инцидент произошел 30 ноября около 23.00 по местному времени (1 декабря 08.00 по киевскому времени).

Из-за взрыва никто не пострадал. Помимо Мескики, инцидент также расследуют власти США.

У здания консульства усилили меры безопасности, а 3 декабря работу консульства ограничат в связи с расследованием.

Напомним, в сентябре у посольства США в египетском Каире задержали мужчину, который бросил взрывное устройство в сторону здания диппредставительства.

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Источник: korrespondent.net