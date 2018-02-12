Стало известно, где похоронят Буша-старшего

Экс-президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе, носящей его имя. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

"Президент Буш будет похоронен на участке его семьи, рядом с библиотекой имени Буша, рядом со своей женой Барбарой, скончавшейся семь месяцев назад, и дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет", − говорится в заявлении.

Церемония захоронения будет закрытой для публики, однако студенты, преподаватели и сотрудники смогут наблюдать за траурной церемонией.

Все кампусы университета будут закрыты в день похорон.

В начале следующей недели пройдет прощание с экс-президентом в Вашингтоне. Тело Буша перевезут в столицу президентским самолетом.

Напомним, согласно распоряжению Дональлда Трампа, 5 декабря все исполнительные отделы и агентства федерального правительства будут закрыты в знак почтения.

Ранее сообщалось, что Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни в ночь на субботу, 1 декабря, в Хьюстоне.

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Источник: korrespondent.net