Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом он рассказал журналистам на "борту номер один" по возвращению из Аргентины, сообщает Reuters.
"Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения", − сказал он, добавив, что в какой-то момент пригласит лидера Северной Кореи в США.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby