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02. 12. 2018

Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом он рассказал журналистам на "борту номер один" по возвращению из Аргентины, сообщает Reuters.

"Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения", − сказал он, добавив, что в какой-то момент пригласит лидера Северной Кореи в США.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре.
 
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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