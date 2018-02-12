В Мексике у здания генконсульства США взорвалась граната

У здания консульства США в мексиканском городе Гвадалахара, утром 1 декабря, взорвалась граната, сообщает Reuters.
Нападение произошло перед принятием присяги президента Мексики Андреаса Лопеса Обрадора.
Американский чиновник в Мексике заявил, что в результате взрыва никто не пострадал, а местные власти занялись расследованиям этого происшествия.
"После событий, произошедших в консульстве США в Гвадалахаре, где сообщалось о детонации взрывного устройства, федеральные власти начали расследование", - заявили в прокуратуре штата.
Также этот инцидент расследуют власти США. У здания консульства были усилены меры безопасности, а работа учреждения будет ограничена из-за расследования.
Напомним, что во Франции арестовали вооруженного гранатой мужчину, требовавшего для демонстрантов встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном.
Источник: korrespondent.net
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