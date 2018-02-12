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02. 12. 2018

Бывшие руководители Каталонии объявили голодовку в тюрьме

Двое каталонских сепаратистских лидеров, которые ожидают суда в испанской тюрьме за их роль в организации референдума о независимости Каталонии, начали голодовку, заявил их адвокат, сообщает AFP.

Джорди Санчес, бывший руководитель влиятельного движения национальной независимости ANC, и бывший министр каталонского регионального правительства Джорди Турул, пошли на этот шаг, чтобы "улучшить осведомленность об их бедственном положении", заявил адвокат на пресс-конференции в Барселоне.

"Я не рекомендовал этот метод, это решение моих клиентов, и у них есть моя полная поддержка", - добавил он.

Адвокат также заявил, что оба политика обвиняют Конституционный суд Испании в блокировании своих апелляций по лишению свободы в Европейский суд по правам человека.

Пока нет информации, присоединятся ли к голодовке пять других каталонских сепаратистских лидеров, заключенных в тюрьме недалеко от Барселоны.

Ожидается, что судебное разбирательство по делу каталонских сепаратистов начнется в начале 2019 года.

Напомним, что ранее сотни работников медицинской сферы и пожарных пытались штурмовать парламент Каталонии в Барселоне, чтобы требовать лучших условий труда.

Источник: korrespondent.net

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