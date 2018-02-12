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02. 12. 2018

В США протестовали из-за ареста украинских моряков

В американском Сан-Франциско, в субботу, 1 декабря, 24 представителя украинской диаспоры на одном из главных пирсов города в моряцком снаряжении выстроились у военного корабля.

Участники акции заковали себя в цепи. Цифра 24 ассоциирует количество моряков задержанных российскими спецслужбами.
 
 
Член организации Майдан Сан-Франциско Остап Коркуна заявил: "Кроме проведения уличных акций мы подписываем петицию к сенаторам и конгрессменам, требуя в быстрые сроки рассмотреть в Конгрессе новый пакет жестких санкций против России".
 
Напомним, что 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, трое из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.
 
Задержанные Россией моряки. Что о них известно

Источник: korrespondent.net

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