В США протестовали из-за ареста украинских моряков

В американском Сан-Франциско, в субботу, 1 декабря, 24 представителя украинской диаспоры на одном из главных пирсов города в моряцком снаряжении выстроились у военного корабля.

Участники акции заковали себя в цепи. Цифра 24 ассоциирует количество моряков задержанных российскими спецслужбами.

Член организации Майдан Сан-Франциско Остап Коркуна заявил: "Кроме проведения уличных акций мы подписываем петицию к сенаторам и конгрессменам, требуя в быстрые сроки рассмотреть в Конгрессе новый пакет жестких санкций против России".

Напомним, что 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, трое из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

Задержанные Россией моряки. Что о них известно

Источник: korrespondent.net