Украина опустилась в рейтинге паспортов

Украинский паспорт опустился с 24 на 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира. Об этом сообщает Global Passport Power Rank 2018.

В то же время первое место, как сообщается, занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его владельца право свободного или с получением визы по прибытию посещение 167 стран.

Напомним, 24 место в этом же рейтинге украинский паспорт занимал в сентябре.

Указано, что рейтинг составлен согласно спектру возможностей, которые паспорт предоставляет своему владельцу. Паспорта оцениваются по их общему "безвизовому баллу".

Отметим, в рейтинге международной консалтинговой компании Henley&Partners украинский паспорт за год поднялся в рейтинге больше всех других стран и занимает 38 место в индексе.

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Источник: korrespondent.net