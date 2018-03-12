Лента RSS
Подписаться на ленту
03 декабря 2018, понедельник, 01:36
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
03. 12. 2018

В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие


В канадском Торонто в воскресенье, 2 декабря, неизвестные устроили стрельбу. В результате одна женщина получила ранения, сообщает CBC.
 
По данным полиции, пострадавшей около 20 лет, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет. 
 
Пока правоохранители не располагают информацией о стрелявших, они до сих пор не задержаны. 
 
Отмечается, что в этом году в Торонто произошло рекордное за последние 27 лет число перестрелок и убийств. За 11 месяцев в городе убили более 90 человек, что больше, чем за весь 2017 год (63 человека).
 
Напомним, ранее в Одессе военнослужащий после перепалки открыл стрельбу. Кроме того, в центре Киева произошла стрельба, ранения получил молодой мужчина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.