В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие



В канадском Торонто в воскресенье, 2 декабря, неизвестные устроили стрельбу. В результате одна женщина получила ранения, сообщает CBC.



По данным полиции, пострадавшей около 20 лет, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Пока правоохранители не располагают информацией о стрелявших, они до сих пор не задержаны.



Отмечается, что в этом году в Торонто произошло рекордное за последние 27 лет число перестрелок и убийств. За 11 месяцев в городе убили более 90 человек, что больше, чем за весь 2017 год (63 человека).



Напомним, ранее в Одессе военнослужащий после перепалки открыл стрельбу. Кроме того, в центре Киева произошла стрельба, ранения получил молодой мужчина.

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Источник: korrespondent.net