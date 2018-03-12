В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие

В канадском Торонто в воскресенье, 2 декабря, неизвестные устроили стрельбу. В результате одна женщина получила ранения, сообщает CBC.
По данным полиции, пострадавшей около 20 лет, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Пока правоохранители не располагают информацией о стрелявших, они до сих пор не задержаны.
Отмечается, что в этом году в Торонто произошло рекордное за последние 27 лет число перестрелок и убийств. За 11 месяцев в городе убили более 90 человек, что больше, чем за весь 2017 год (63 человека).
Напомним, ранее в Одессе военнослужащий после перепалки открыл стрельбу. Кроме того, в центре Киева произошла стрельба, ранения получил молодой мужчина.
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Источник: korrespondent.net