Американские самолеты провели разведку возле Крыма



Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку в Черном море. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы.



Отмечается, что летательные аппараты курсировали вдоль аннексированного Россией Крыма, Керченского пролива и Кубани на расстоянии 34–35 км от границ РФ, находясь над международными водами.



Global Hawk и Poseidon поднялись с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Первый находился вблизи российских границ на протяжении восьми часов. Оба воздушных судна способны вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.



Напомним, 26 ноября беспилотник США совершил полет возле аннексированного Крыма и Керченкого пролива. 11 ноября беспилотник США провел разведку на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net