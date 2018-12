Бобры сходили в магазин "за покупками" и попали на видео

Пара бобров зашла в супермаркет в американском штате Массачусетс и попала в объективы камеры видеонаблюдения. Животные преодолели двойные раздвижные двери и не торопясь начали осматривать товары, пишет UPI.



Бобры не нашли ничего себе по вкусу, так как один из них довольно быстро покинул магазин, а второй некоторое время разгуливал по торговому залу. На помощь пришли сотрудники, которые вежливо проводили нерасторопного бобра к выходу.



По их словам, вблизи магазина есть река, и животные живут именно там.

Source: I'll be Dammed: Pair of Beavers Visit Convenience Store by StoryfulNews

