Бобры сходили в магазин "за покупками" и попали на видео

Пара бобров зашла в супермаркет в американском штате Массачусетс и попала в объективы камеры видеонаблюдения. Животные преодолели двойные раздвижные двери и не торопясь начали осматривать товары, пишет UPI.
Source: I'll be Dammed: Pair of Beavers Visit Convenience Store by StoryfulNews
В Сеть выложили видео путешествия бобров-парашютистов
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby