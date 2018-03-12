В Кишиневе у посольства Польши открыли стрельбу

Возле здания посольства Польши в Кишиневе неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в воздух. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе кишиневской муниципальной полиции, сообщает Укринформ в воскресенье, 2 декабря.
Как рассказала руководитель пресс-службы Наталья Стати, сообщение о стрельбе поступило на пульт экстренной службы от одного из карабинеров, охраняющих здание дипломатического ведомства.
По ее словам, личность стрелявшего, скрывшегося с места происшествия, пока не установлена, так как задержать его после инцидента по горячим следам не удалось.
Изъято несколько гильз. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для поиска стрелявшего, а также оружия, из которого были произведены выстрелы.
Ранее СМИ сообщали, что в центре Москвы, недалеко от посольства Камбоджи, произошла стрельба.
Также летом в Анкаре стреляли в американское посольство.
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Источник: korrespondent.net
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