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03. 12. 2018

В Кишиневе у посольства Польши открыли стрельбу

Возле здания посольства Польши в Кишиневе неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в воздух. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе кишиневской муниципальной полиции, сообщает Укринформ в воскресенье, 2 декабря.

Как рассказала руководитель пресс-службы Наталья Стати, сообщение о стрельбе поступило на пульт экстренной службы от одного из карабинеров, охраняющих здание дипломатического ведомства.

По ее словам, личность стрелявшего, скрывшегося с места происшествия, пока не установлена, так как задержать его после инцидента по горячим следам не удалось.

Изъято несколько гильз. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для поиска стрелявшего, а также оружия, из которого были произведены выстрелы.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Москвы, недалеко от посольства Камбоджи, произошла стрельба.

Также летом в Анкаре стреляли в американское посольство.

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Источник: korrespondent.net

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