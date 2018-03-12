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03. 12. 2018

В Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским

В центре австралийского Брисбена двое неизвестных устроили в понедельник, 3 декабря, перестрелку с полицией. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщило главное управление полиции штата Квинсленд, центр города перекрыт, а нападавшие забаррикадировались в одной из квартир жилого дома в районе Оушенфлауэр.

"Офицеры были вызваны по адресу на Коронэйшион-драйв для проведения следственных действий, когда заметили двух вооруженных мужчин. По сотрудникам полиции был открыт огонь, но никто не пострадал. Двое мужчин забаррикадировались в одной из квартир", - говорится в сообщении.

Улицы в центре города перекрыты. Также прекращено паромное сообщение между районом Оушенфлауэр и другими частями Брисбена.

Ранее в Кишиневе у посольства Польши произошла стрельба.

В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие

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Источник: korrespondent.net

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